Roma-Samp, il VAR toglie due rigori: ecco cosa è successo

Sospiro di sollievo per i tifosi della Roma. Il Var, che non era intervenuto in occasione del rigore fischiato a Simeone contro la Fiorentina, stavolta premia la Roma. Irrati dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa assegna un rigore alla Sampdoria per un presunto fallo di Manolas su Ramirez. Il greco è incredulo, e dal primo istante afferma di essersi fermato e di non essere responsabile della caduta del trequartista blucerchiato. Pochi secondi e Irrati viene richiamato al monitor a bordocampo (il Var è Rocchi) per l’On Field Review. Dopo aver rivisto l’azione cambia la decisione: niente rigore e Roma che pochi minuti dopo trova anche il 2-0 con Patrik Schick.

Arrabbiatissimo Ferrero in tribuna: il presidente della Samp l’ha presa malissimo ed è rimasto in piedi in tribuna prima di calmarsi e tornare a sedersi.

Al 65′ decisione contro la Roma: sul destro di El Shaarawy Colley ha il braccio largo in area di rigore e devia la conclusione verso la porta di Audero. Per Irrati è il rigore, ma dopo il secondo On Field Review di giornata anche stavolta l’arbitro cambia decisione e assegna solo il calcio d’angolo.