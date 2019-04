Roma, salgono le quotazioni di Sarri: Baldini ha già il “sì” del tecnico

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e attuale tecnico del Chelsea, avrebbe già dato la disponibilità per allenare Roma. Franco Baldini, braccio destro del presidente giallorosso James Pallotta, lavorando a Londra avrebbe già avuto dei contatti con il tecnico, che quest’anno nella capitale inglese non è riuscito a portare quel calcio bello e spumeggiante che si è visto in Italia con il Napoli. Come riporta Ugo Trani de Il Messaggero il rapporto con i “Blues”, sembra si concluderà quindi a fine stagione. Intanto, la Roma sta monitorando anche un direttore sportivo, che prenda il posto di Monchi. Il nome più accreditato è Campos del Lille, al quale si accostano i nomi di allenatori come Jardim, Fonseca e Mourinho.