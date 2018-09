Roma, sale la rabbia in città. Striscione in via Salaria: “Pallotta vattene!” – FOTO

Il malcontento in città sale sempre di più. Cinque punti in 5 giornate di campionato sono troppo pochi per una squadra semifinalista di Champions soltanto pochi mesi fa. La sconfitta di domenica scorsa col Bologna ha aperto una vera e propria crisi in casa Roma, con tanto di James Pallotta che, dall’altra parte dell’oceano, si è dichiarato “completamente disgustato” dalla squadra di Di Francesco. Come sempre accade in questi casi, il tecnico è quello più a rischio, eppure secondo i tifosi giallorossi il principale responsabile della situazione è proprio lui: il presidente James Pallotta. Questa mattina, in via Salaria all’altezza della sede di Sky, è spuntato un altro striscione contro il numero uno americano. Due semplici parole ma chiarissime: “Pallotta vattene!“. Uno striscione che segue i cori di domenica scorsa a Bologna, sempre contro Pallotta. Il rapporto tra il mondo Roma e il tycoon di Boston è sempre più labile.