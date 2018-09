Roma, rifinitura alle 10.45. Nel pomeriggio la partenza per Bologna

La Roma si prepara a voltare pagina. Dopo il brutto pareggio col Chievo e la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, domani pomeriggio alle 15 i giallorossi scenderanno sul campo del Dall’Ara per sfidare il Bologna di Pippo Inzaghi. Stamattina la squadra si ritroverà a Trigoria per l’allenamento di rifinitura: appuntamento fissato alle 10.45 sui campi del ‘Bernardini’. Alle 13.30 mister Di Francesco incontrerà i cronisti in conferenza stampa, alle 16.20 la partenza della Roma per Bologna.