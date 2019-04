Roma, rientra Massara da Boston: entro pochi giorni la decisione sul futuro diesse

Blitz finito di Massara a Boston dopo il summit dirigenziale con Pallotta e Franco Baldini per programmare la Roma del futuro. Come fa sapere Sky Sport, la posizione dell’attuale diesse giallorosso esce più salda e le possibilità che resti nel progetto è sempre più probabile. Da chiarire ancora con quale ruolo. Per questo le piste che portano a Campos (come consulente di mercato) o Petrachi (come ds da affiancargli, con Massara responsabile dello scouting) rimangono vive. Decisione che arriverà nel giro di pochi giorni.