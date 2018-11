Roma-Real, tegola per Di Francesco: Dzeko a rischio per la partita di domani

Edin Dzeko in dubbio per Roma-Real Madrid. Piove sul bagnato in casa giallorossa: dopo lo stop di Lorenzo Pellegrini, Eusebio Di Francesco deve fare i conti anche con le condizioni del bomber bosniaco. A poco più di 24 ore dalla sfida di domani sera contro il Real Madrid, infatti, è in dubbio la presenza del numero 9 giallorosso. Dzeko, quindi, dopo aver saltato la partita di Udine dall’inizio per fare spazio a Schick, rischia di marcare visita anche nel big match decisivo per la qualificazione Champions, stavolta per un problema muscolare. Domani verranno sciolte le riserve sulla sua presenza in campo.