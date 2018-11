Roma-Real, pranzo tra le dirigenze. Monchi: “Con Di Francesco siamo in buone mani” – FOTO – VIDEO

Il big match di Champions League si avvicina sempre di più: stasera alle 21 la Roma scenderà sul campo dello stadio Olimpico per sfidare il Real Madrid di Solari nella quinta giornata del Gruppo G. A poche ore dal fischio d’inizio della gara, la dirigenza giallorossa si è ritrovata a pranzo a Palazzo Manfredi, in un ristorante a due passi dal Colosseo, insieme ai piani alti del club campione d’Europa. Per la Roma sono arrivati Monchi e Zecca, per il Real Florentino Perez e Butragueno.

Il direttore sportivo della Roma ha parlato al suo arrivo: “Mi aspetto una situazione simile a quella avuto nelle ultime partite che abbiamo giocato a Roma in Champions. Dobbiamo continuare su questa strada che abbiamo preso nell’ultimo anno e mezzo, che ci ha portato in semifinale e oggi a lottare con il Real per il primo posto. Sono molto vicino a Di Francesco, così come a tutti quelli che credono nella Roma. Credo nel nostro allenatore, siamo in buone mani. Dzeko? Dobbiamo aspettare fino all’ultimo, avendo la tranquillità che abbiamo con Schick. Vediamo se Dzeko ce la fa, sennò ci sarà Schick. Contro il Real faremo tutto quello che riteniamo opportuno, sapendo che abbiamo l’appoggio dei tifosi, dell’Olimpico, e sapendo che qui a Roma abbiamo fatto partite magnifiche”.