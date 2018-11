Cambia l’orario di apertura dei cancelli dello stadio Olimpico. Non più le 18.30, ma quindici minuti dopo, alle 18.45. Dalla società l’invito ai tifosi di non presentarsi all’ultimo minuto, sia per evitare l’effetto imbuto agli ingressi ai settori dello stadio sia perché dalle 19.30 inizierà la cerimonia per l’ingresso nella Hall of Fame di Francesco Totti.