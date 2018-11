Roma-Real Madrid, Nzonzi lascia il posto a Coric: quanti fischi per il francese

Non sta andando come ci si aspettava la notte di Champions contro il Real Madrid. Per la Roma la serata si presentava come una festa soprattutto dopo la celebrazione a Francesco Totti, poi il campo ha riportato tutti sulla terra. Il Real Madrid è padrone assoluto del campo nel secondo tempo e va avanti 2-0, mentre i giallorossi spariscono completamente dal campo. Al 63‘ Di Francesco sceglie di dare spazio ad Ante Coric, che entra al posto di Steven Nzonzi. Il francese viene sommerso di fischi dell’Olimpico, che accompagnano la sua uscita dal campo. Applausi a scena aperta, invece, per Zaniolo. Sintomo di un feeling che ancora stenta a decollare tra Nzonzi e i tifosi romanisti. Un trattamento che non è piaciuto affatto al centrocampista ex Siviglia, che come riporta Sky Sport non è rimasto in panchina ma è sceso direttamente negli spogliatoi. Poi il numero 42 è stato richiamato e si è accomodato in panchina.