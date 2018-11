Roma-Real Madrid, multa di 12 mila euro a due bagarini extracomunitari

La sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid è scivolata via tranquillamente sotto il profilo dell’ordine pubblico. Unica nota di rilievo, come sottolinea la Questura di Roma, la multa di 12 mila euro a due bagarini, entrambi extracomunitari tra i 40 e i 50 anni, colti mentre rivendevano biglietti per il match andato sold out a prezzi variabili tra i 150 e i 300 euro a seconda del settore.

I servizi svolti su ordinanza del Questore Guido Marino dagli investigatori della Divisione Polizia Amministrativa, diretta da Angela Cannavale, hanno portato al sequestro di diversi biglietti delle tribune Tevere e Monte Mario. Gli stranieri, servendosi di un altro complice, dopo aver contattato gli acquirenti ed averli indirizzati presso il bancomat più vicino, li accompagnavano all’interno di un internet point di Via del Pinturicchio, dove ad attenderli vi era un altro loro complice che, usando una delle postazioni, provvedeva al cambio di nominativo nonché alla stampa dell’avvenuta modifica.

I 2 uomini, bloccati dal personale della Squadra Investigativa della Divisione Polizia Amministrativa all’uscita dell’internet point, sono stati successivamente accompagnati negli uffici di polizia per l’esatta identificazione e la verifica della posizione sul territorio nazionale