Roma-Real Madrid 0-2: Bale, Vazquez – LIVE – FOTO

Se c’è un burattinaio che muove i fili della Roma in Europa, torni a giocare anche stasera. La squadra balbettante del campionato si riaffaccia alla competizione che più le ha dato soddisfazioni nell’ultimo anno. I giallorossi ospitano all’Olimpico il Real Madrid di Bale e Benzema, e sono chiamati a riscattare la sconfitta contro l’Udinese. In palio c’è il primo posto del gruppo G della Champions League: Roma e Real sono appaiate in testa con nove punti. A Manolas e compagni basterebbe un pareggio per garantirsi l’accesso agli ottavi di finale, ma l’obiettivo è il colpo grosso. Di Francesco deve rinunciare per infortunio a De Rossi, Perotti, Pastore e Lorenzo Pellegrini: in porta torna Olsen, che ha recuperato dopo il risentimento muscolare che l’ha tenuto fuori a Udine. In difesa ce la fa Manolas, che si rimette al suo posto accanto a Fazio, sugli esterni Kolarov e Florenzi. In mezzo la cerniera obbligata Nzonzi-Cristante. Davanti Dzeko era in dubbio alla vigilia ed è costretto a dare forfait: va in tribuna, al suo posto Patrik Schick con Under, Zaniolo (che all’andata faceva il suo esordio in giallorosso) ed El Shaarawy alle spalle.

Cronaca live a cura di Valerio Salviani



TABELLINO

Roma-Real Madrid 0-2

Marcatori: 47′ Bale, 59′ Vazquez

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi (64′ Coric); Under, Zaniolo (69′ Karsdorp), El Shaarawy (22′ Kluivert); Schick.

A disp.: Mirante, Juan Jesus, Marcano, Santon.

All.: Eusebio Di Francesco.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric (81′ Valverde), Kroos, Llorente; Lucas Vazquez; Bale (84′ Asensio), Benzema (77′ Mariano).

A disp.: Casilla, Sanchez, Ceballos, Lucas Vazquez.

All.: Santiago Solari.



Arbitro: Turpin.

Assistenti: Danos – Gringore.

Addizionali: Buquet – Rainville

IV Uomo: Zakrani.

NOTE Ammoniti: 42′ Zaniolo, 21′ Modric Spettatori: 59.124

CRONACA PRE PARTITA

Ore 20.30 – Entra in campo anche il Real Madrid.

Ore 20.27 – La Roma entra in campo per il riscaldamento.

Ore 20.15 – In campo i portieri della Roma.

Ore 20.00 – Francesco Totti entra nella Hall of Fame: inizia la cerimonia per la bandiera giallorossa. (Segui la cerimonia)