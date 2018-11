Roma-Real Madrid, infortunio per El Shaarawy: domani gli esami strumentali, Inter a rischio

Rischia di riempirsi ancora di più l’infermeria della Roma. Dopo Pellegrini e Dzeko, stasera non disponibile, Eusebio Di Francesco perde un altro giocatore per infortunio. Al 22′, infatti, Stephan El Shaarawy è stato costretto ad alzare bandiera bianca e uscire dal campo per lasciare il posto a Justin Kluivert. L’esterno giallorosso si è fatto male in due occasioni: prima è scivolato in maniera evidente sul terreno, in contrasto con un difensore, per avventarsi su un cross teso e veloce, poi ha subito un pestone. Un doppio colpo che ha portato il tecnico della Roma a dover utilizzare subito il primo cambio. Il Faraone è rimasto in panchina con la borsa del ghiaccio e una pesante fasciatura sulla gamba destra, poi è sceso per raggiungere gli spogliatoi, sorretto dai massaggiatori per le scale. Come riporta Sky Sport, domani saranno effettuati gli esami strumentali ma la sua presenza con l’Inter appare davvero a forte richio.