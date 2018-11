Roma-Real Madrid, in tribuna c’è anche Antonio Conte

La notte dell’Olimpico ha regalato alla Roma il passaggio del turno e qualche spettatore in più : giallorossi agli ottavi e Antonio Conte in tribuna in una serata scivolata via tra le lacrime per Francesco Totti e la delusione per il risultato contro il Real.

L’ex Ct della nazionale ha osservato con attenzione le movenze dei vari Schick, Under e Kluivert, una presenza che non è passata inosservata, moltiplicando le voci di un possibile passaggio futuro giallorosso dell’ex juventino in caso di allontanamento di Di Francesco dalla panchina romanista.