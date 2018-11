Roma e Real Madrid provano a dimenticare i dolori del campionato tuffandosi in Champions. I blancos, che saranno oggi in Italia, puntano alla vittoria per chiudere il discorso primo posto nel girone. Solari ha convocato 20 giocatori. Il tecnico argentino non potrà contare su Navas, Nacho, Casemiro e Odriozola.