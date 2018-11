Roma-Real Madrid, Dzeko in tribuna. Gioca Schick

È ancora il turno di Patrik Schick. Ci sarà l’attaccante ceco al centro dell’attacco della Roma contro il Real Madrid nella quinta giornata del gruppo G di Champions League. E stavolta non per scelta tecnica, ma per il problema muscolare che ha avvertito Dzeko nella rifinitura di ieri. Il bosniaco è stato comunque inserito nella lista dei convocati ma non è riuscito a stringere i denti e lo stesso staff medico ha preferito evitare una ricaduta. Solo tribuna per il bosniaco, con una nuova occasione per Schick, la terza consecutiva dopo quelle con Sampdoria e Udinese. Stavolta quella che più grande non si può.