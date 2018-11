Roma-Real Madrid, all’Olimpico quasi 60mila spettatori: incasso da 3,5 milioni

Roma-Real Madrid non è mai una partita come le altre. Soprattutto se nel pregara si celebra la storia vivente, un mito come Francesco Totti. E i tifosi giallorossi hanno risposto in massa per acclamare la loro bandiera e sostenere la squadra di Di Francesco nella notte che può decidere il primo posto del girone: sono 59124 i tifosi presenti sugli spalti, di cui 24715 biglietti e 34409 abbonati. L’incasso arriva a un totale di 3.518.387 euro, poco più di 1 milione in meno rispetto a Roma-Barcellona dello scorso anno, dove c’erano però circa 3mila spettatori in meno. Lontano l’incasso record fatto registrare in Roma-Liverpool, che ha fruttato ben 5,5 milioni (record storico per un’italiana fino a Inter-Barcellona di quest’anno).