Roma-Real Madrid, alle 19 scatta il divieto di vendita di bottiglie di vetro

Vietata la vendita e il trasporto in strada di bevande in bottiglie di vetro in zona stadio e in alcune zone del centro della Capitale fin dalle 19 di oggi. Come riporta l’Ansa, è una delle misure di sicurezza previste per la gara di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma domani sera all’Olimpico. L’ordinanza del prefetto prevede il divieto dalle 19 di oggi fino alle ore 24 del 28 novembre, nella zona dello stadio Olimpico e in buona parte del centro cittadino (via Cavour, area Colosseo, P.le Flaminio e P.le delle Canestre) la vendita e il trasporto in strada di bevande da asporto in bottiglia o in contenitori di vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessità. La misura del divieto è stata estesa temporalmente e anticipata al giorno prima dell’incontro anche sulla scorta dei disordini che si verificarono in occasione di Roma-Cska.