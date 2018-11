Roma-Real, la Sud ancora una volta contro Pallotta: “Pezzo di m…”

James Pallotta è ancora una volta nel mirino dei tifosi della Roma. Prima del match di Champions League contro il Real Madrid, subito dopo la cerimonia per l’ingresso di Francesco Totti nella Hall of Fame romanista, la curva Sud è tornata a tuonare contro il presidente americano. “Con un presidente pezzente che fa la spia al prefetto, quando lo vincemo questo ca**o di scudetto” prima, poi arriva il “solito” “Pallotta pezzo di m**da“. Non è la prima volta in stagione: già in occasione della gara di andata contro il Real Madrid, il tifo giallorosso si era schierato contro l’americano.