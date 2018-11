Roma-Real, i Blancos in coro: “Dobbiamo stare uniti, non siamo questi. A Roma per vincere”

Il Real Madrid crolla. E non è una novità in questa stagione tormentata per i Blancos, che in campionato incassano la quinta sconfitta stagionale con il pesante 0-3 subito in casa dell’Eibar. Nel postpartita i senatori madrileni provano ad analizzare il momento a pochi giorni dalla sfida con la Roma: “Avevamo recuperato fiducia, ma ora c’è stato un altro risultato negativo in trasferta. Dobbiamo fare autocritica, manchiamo di intensità e questo si riflette sul risultato“, ha commentato Sergio Ramos al sito ufficiale del Real. Il difensore continua: “Dobbiamo fare i complimenti all’Eibar per la grande partita, ha sfruttato le sue qualità. Dobbiamo continuare a lavorare per accumulare risultati positivi e girare pagina”.

Poi sul caso doping: “Sono tranquillo, prenderò le misure necessarie a livello legale. Non ho mai rifiutato un controllo antidoping ed è per questo che non sono preoccupato di quelle persone che provano a infangare la mia immagine. Ci hanno avvisato un mese e mezzo fa provando anche a corromperci, ma io e la società abbiamo risposto di essere tranquilli. Puoi dire una bugia in mille modi, ma resta sempre una bugia”.

Tocca poi a Kroos esaminare il periodo negativo del Real: “Siamo frustrati e delusi, dobbiamo miglliorare. L’Eibar ha meritato di vincere, è difficile dire cosa è successo. L’Ipurua è sempre stato un campo difficile, sono molto aggressivi ma le cose non sono andate come ci aspettavamo. Siamo arrabbiati ma fra tre giorni c’è un’altra partita quindi dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo fare meglio in difesa, martedì sarà una partita diversa e vedremo cosa succederà”.

Poi le parole di Raphael Varane: “E’ stato difficile e noi non abbiamo trovato le soluzioni. Abbiamo provato a giocare ma non riuscivamo a fare il nostro calcio. Non siamo contenti, ora dobbiamo stare uniti, continuare a lavorare e dare il nostro meglio come sempre. Abbiamo le qualità per giocare, ma non eravamo piazzati bene e perdevamo molti palloni. E’ difficile vincere così, è un problema collettivo. Eravamo sulla buona strada ma abbiamo perso di nuovo, ora cercheremo di tornare a vincere. Siamo consapevoli della situazione e daremo tutto”.

Infine il commentodi Thibaut Courtois: “Partita difficile in un campo piccolo, loro ci pressavano alto e noi non riuscivamo a giocare da dietro. Sono stati più aggressivi e intensi nei contropiedi e questo ha fatto la differenza. All’intervallo ne abbiamo parlato, ma siamo tornati deboli nella ripresa. Non è l’immagine di Real Madrid che dobbiamo dare. Ora abbiamo un’altra partita, dobbiamo affrontare la Roma e vincere. Dobbiamo migliorare in difesa, tutta la squadra. Stavamo bene, poi la sosta ci ha fatto fare un passo indietro. Ora ci sono molte partite e dobbiamo lavorare bene per vincere con la Roma e qualificarci agli ottavi”.