Roma-Real, giallorossi agli ottavi ma il pubblico contesta: bordata di fischi a fine partita

Doveva essere una giornata positiva, almeno per come era cominciata. Si chiude con i fischi assordanti dell’Olimpico, arrivato al limite di sopportazione in una stagione con troppi bassi. La Roma perde ancora e, nonostante la qualificazione matematica agli ottavi come secondi nel girone, lascia l’amaro in bocca ai 60.000 accorsi allo stadio per vederla. Il cambio di passo sperato si è visto solo a tratti e la continuità che vorrebbe il tecnico è solo un miraggio. E domenica arriva l’Inter.