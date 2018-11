Per Devid Bouah, calciatore della Roma Primavera uscito per infortunio durante il match con la Fiorentina, la paura iniziale diventa realtà. A seguito del trauma distorsivo/distrattivo del ginocchio destro il giocatore è stato sottoposto a controlli clinici-strumentali che hanno messo in evidenza la rottura del del legamento crociato anteriore. L’atleta verrà operato nei prossimi giorni e successivamente sottoposto alle cure del caso.