Roma Primavera, Riccardi: “Voglio vincere lo Scudetto. Sarebbe una grande soddisfazione”

Un gran gol per aprire le marcature. Una rete di autorità, d’esperienze e d’estro che ne certifica ancor più la grande levatura tecnica. Giornata importante per Alessio Riccardi, uno degli uomini chiave nella vittoria di oggi della Roma per 2 a 1 contro la Juventus. Il ragazzo ha parlato al termine del match ai canali ufficiali giallorossi, mostrando inoltre tutta la sua fiducia per il prosieguo di stagione. Queste le sue parole a RomaTV:

“Ho già fatto altri gol alla Juventus, mi esalto. Oggi è arrivata una prestazione ai miei livelli e ho segnato di nuovo alla Juventus, mi piace molto farle gol. Nel primo tempo la Juventus lasciava diversi spazi, il mister ci aveva avvisato di questo e così è stato. Nella ripresa abbiamo subìto il ritorno della Juventus, ma non ci siamo abbassati e abbiamo portato a casa la vittoria. Mi auguro di vincere lo Scudetto perché ancora non ho vinto niente con la Roma, sarebbe una bella soddisfazione. Quello di Celar è stato più bello come gol. In Nazionali sono stati due giorni intensi, emozione fantastica“.