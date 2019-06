Roma Primavera, Riccardi: “Non è andata come volevamo, ma impareremo dalla sconfitta” – FOTO

La Roma Primavera perde 3-0 e conclude in semifinale la sua stagione che avrebbe potuto portare al tricolore. La delusione è tanta e i giocatori giallorossi la esprimono tutta sui social. A cominciare da Riccardi, oggi assente per infortunio. “Voglio ricordarvi così! Ringrazio tutti quanti dal primo all’ultimo per i bellissimi momenti che mi avete regalato. Si chiude un altro anno,come sempre ho imparato tanto da ognuno di voi e lo porterò sempre con me. Purtroppo non sono riuscito ad essere al vostro fianco oggi ma so che avete lottato fino alla fine è ci abbiamo provato, purtroppo non è andata come ci aspettavamo, ma anche dalle sconfitte si impara tanto. Vi faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutti! Vi voglio bene”, scrive il numero dieci.