Roma Primavera, crac Bouah e il sostegno dei compagni. D’Orazio: “Forza fratello”

David Bouah, giocatore della Roma Primavera, ha lasciato oggi il campo anzitempo per un infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore. Non mancano, però, i messaggi di sostegno dei suoi compagni di squadra attraverso i rispettivi profili Instagram. “Sono con te fratello mio, adesso più che mai non fermarti” ha scritto Alessio Riccardi.“Nei momenti difficili bisogna essere più forti del solito… Forza fratello” sono invece le parole di Ludovico D’Orazio