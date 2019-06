La Roma Primavera si prepara a dare il via alla fase finale del campionato. Questa mattina i giallorossi sono partiti da Trigoria in direzione Reggio Emilia. Venerdì alle 18.30 i ragazzi di Alberto De Rossi sfideranno il Chievo Verona nella prima gara dei playoff, con l’obiettivo di accedere alla semifinale contro l’Inter in programma martedì 11 giugno.