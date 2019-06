Roma Primavera, Greco: “Abbiamo preparato la gara per vincere”

Pochi minuti all’inizio del match, ma grande concentrazione. Il portiere della Roma Primavera, Stefano Greco, ha parlato a RomaTV nell’immediato pre partita della sfida con il Chievo. Queste le sue parole:

“Stiamo bene, dopo la partita di Udine abbiamo avuto tempo per recuperare le energie. Sono contento di essere qui ad aiutare la squadra. Il Chievo è un’ottima squadra con grandi giocatori. Abbiamo preparato la gara per vincere, il pareggio non può bastarci perché si rischia troppo”.