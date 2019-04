Roma Primavera, De Rossi: “Peccato per la vittoria sfumata”

Nel post partita di Empoli-Roma, finita con il punteggio di 2 a 2, ha parlato il tecnico giallorosso Alberto De Rossi, apparso rammaricato dopo aver lasciato dei punti importanti in ottica secondo posto in classifica. Queste le parole dell’allenatore ai microfoni di RomaTV:

“Dentro Trigoria abbiamo un detto, qualsiasi squadra della Roma quando va in vantaggio non può farsi recuperare, viste le qualità che ci sono. Ovviamente scherziamo, ci sono anche gli avversari. Peccato veramente, una vittoria poteva essere una grande passo avanti per i nostri obiettivi. La prestazione? Durante la partita ci siamo corretti, ma non era facile. I ragazzi hanno anche perso coraggio e morale nel secondo tempo. Dopo il secondo pareggio li ho visti un po’ giù, ci tenevano tanto. Gli esordi? Lo staff degli Allievi è preparatissimo, ci mette sempre a disposizione dei giocatori pronti. Bove ha fatto benissimo, si è procurato il rigore, bene anche Tripi. Gli Allievi sono una grande squadra. Fiorentina-Roma? Ci pesa non aver preso i tre punti oggi ma guardiamo avanti. L’unico rammarico è che siamo calati moralmente. Potevamo gestirla meglio, ma prendiamoci questo punto, siamo pari con il Torino e vediamo cosa farà la Fiorentina“.