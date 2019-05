Roma Primavera, De Rossi: “Abbiamo dato segnali importanti. Vogliamo il terzo posto”

Dopo quattro pareggi consecutivi che sembravano aver minato sicurezza e stima della squadra, la Primavera di Alberto De Rossi torna a vincere 2 a 1 esprimendo bel gioco e autorità sul campo amico del Tre Fontana. Una Roma ottima nel primo tempo contro la Juventus, attenta e coperta nella ripresa. Il tecnico ha parlato ai microfoni di RomaTV nel post partita, parlando in questi termini del match e della squadra:

“Non saprei dove iniziare, dico che la Juventus è un avversario molto forte. Siamo andati in difficoltà nella ripresa ma, una volta subìto il gol, abbiamo continuato a palleggiare e penso che questa sia la risposta principale in questa partita. Vogliamo arrivare terzi perché dà dei vantaggi e poi perché ci darebbe tanta soddisfazione, poi abbiamo avuto una crescita esponenziale e questo è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto poi diversi infortunati, insomma, non è facile sopperire a tanti ragazzi infortunati e abbiamo messo un po’ tutto dentro. Sarebbe una grande soddisfazione arrivare terzi, poi le partite vanno sempre giocate, siamo soddisfatti per la crescita dei ragazzi. Celar ci ha fatto salire, può fare 3 gol a partita e li può fare, deve dare tutto sé stesso e dare il massimo. Un gol solo per lui è negativo. Abbiamo sopperito alla mancanza di tanti effettivi con dei ragazzi sotto età, questo la dice lunga sulla forza mentale. Oggi è entrato Bove e sembrava giocasse con noi da sempre, io lo mando in campo tranquillamente perché sa cosa deve fare“.