Roma Primavera, Bove: “Contento per l’esordio. Il risultato ci sta stretto”

Dispiaciuto per il pareggio di rimonta, soddisfatto ed emozionato per l’esordio con la Primavera. Ha parlato ai microfoni di RomaTV Edoardo Bove, giovane della Primavera giallorossa alla prima con la squadra di De Rossi. Queste le sue parole dopo il 2 a 2 contro l’Empoli ai canali ufficiali del club:

“Sono molto contento per l’esordio, mi sono trovato subito bene con i compagni. Non è mai facile, c’è tanta pressione, ma grazie a loro non ho sentito nulla. È un campo molto difficile, siamo andati due volte in vantaggio e ci siamo fatti rimontare. Un risultato che ci sta stretto ma guardiamo avanti. Nell’occasione per il gol ho tirato male e il portiere me l’ha parata, poi ci hanno rimontato. Devo tanto ai miei compagni, senza i loro assist non avrei fatto nulla nell’Under 17“.