Roma-Porto, venduti 4mila biglietti per il settore ospiti

Il settore ospiti dell’Olimpico il 12 febbraio sarà stracolmo. Come annunciato dal Porto, in occasione della partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, sono stati venduti circa 4mila biglietti alla tifoseria portoghese, che colorerà di biancoblù il settore dello stadio a lei dedicato. Sarà quindi esodo della tifoseria ospite, che cercherà di far sentire il suo sostegno alla squadra, che dovrà fare a meno del suo centravanti Marega. Disponibili ancora alcune decine di biglietti al prezzo di 50 euro.