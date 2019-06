Roma, Petrachi non si libera: il club sonda altri direttori sportivi

La Roma vive giorni frenetici. Totti potrebbe lasciare nonostante la proposta di direttore tecnico offertagli da Fienga, mentre Petrachi non è stato ancora ufficializzato ed è ancora sotto contratto con il club granata e il numero uno del Toro, Urbano Cairo, molto irritato, è fortemente intenzionato a non liberare il suo direttore. Come riporta AdnKronos, la Roma ha dato a Petrachi 14 giorni di tempo per liberarsi visto l’inizio del mercato alle porte. Contestualmente avrebbe anche cominciato a sentire altri diesse nel caso in cui il direttore sportivo in pectore non riuscisse a liberarsi. E’ un’ipotesi forse lontana, ma la prudenza non è mai troppa.