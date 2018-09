Diego Perotti è ancora ai box. La distorsione alla caviglia sinistra tiene fermo l’argentino da prima del via del campionato ormai più di due settimane fa. Ad oggi, l‘attaccante della Roma continua a svolgere lavoro individuale per colpa dell’articolazione infortunata: il suo rientro in gruppo è previsto tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima per mettersi a disposizione di Di Francesco in vista della prossima sfida di campionato contro il Chievo Verona.