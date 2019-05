Roma, Pellegrini primo in Serie A per occasioni da gol create

La Roma chiude la stagione al sesto posto e con i preliminari di Europa League da affrontare. Nonostante l’annata complicata, però, ci sono degli spunti positivi. Tra questi l’exploit di Zaniolo e il nuovo ruolo di Lorenzo Pellegrini da trequartista. Posizione che lo ha aiutato a essere il primo giocatore in Serie A per occasioni da gol create: 59 in 25 match disputati. Per il numero 7 anche due gol stagionali, quello nel derby d’andata contro la Lazio e nel 2-3 di Frosinone.