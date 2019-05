La Roma ha chiuso in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Parma. Ad andare a segno è stato Lorenzo Pellegrini che al 35′ ha aperto le marcature realizzando il terzo centro stagionale dopo quello con la Lazio nel derby e con il Frosinone. Per il centrocampista giallorosso è il 15esimo gol in Serie A segnato a ben 15 avversarie diverse.