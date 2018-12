Roma passione Disney: Totti e i calciatori con i figli allo spettacolo al Palalottomatica – FOTO

C’è sempre una buona occasione per tornare bambini. È il caso di tanti giocatori della Roma, che stasera sono al Palalottomatica dell’Eur per la prima delle tre serate (fino al 9 dicembre) di “Disney on Ice”: c’è la famiglia Totti al completo, c’è Veronica con Lorenzo Pellegrini, c’è Julieta con Diego Perotti, c’è Chloé con Davide Santon e c’è Amra con Edin Dzeko. Ma non sono soli: tutti hanno portato i propri figli a godere dello spettacolo targato dalla più importante compagnia di film e cartoni animati del mondo. La serata, organizzata dalla stessa società, è iniziata alle 19.30.

Anche Inter e Milan avevano organizzato una serata di divertimento per le famiglie dei propri calciatori: lo scorso 29 novembre il tour Disney aveva trascorso tre giorni al Mediolanum Forum di Assago.