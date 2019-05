Non ci sarà il cambio De Rossi-Riccardi. Il passaggio di testimone ideale di cui si era parlato nelle ultime ore non potrà avvenire: il talento della Primavera, che da quest’anno è entrato stabilmente nel giro della prima squadra, non va neanche in panchina nella partita contro il Parma ma finisce in tribuna per la regola dei ventitré disponibili tra titolari e riserve. Con lui anche Ante Coric.