Roma-Parma, ora è ufficiale: l’ultima di De Rossi si giocherà domenica alle 20.30

La Lega di Serie A ha appena reso note le date e gli orari dell’ultima giornata del campionato 2018/2019: Roma-Parma si giocherà domenica 26 maggio alle 20.30. Una gara importante per il mondo giallorosso, l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia romanista. Le speranze Champions sono ormai ridotte al minimo, ma la squadra di Ranieri giocherà allo stesso orario delle le altre squadre in lotta per l’Europa che conta (Inter, Milan e Atalanta). A trasmettere la gara dei giallorossi sarà Sky. Ecco tutti i match della 38esima giornata:

Sabato 18.00 FROSINONE – CHIEVOVERONA DAZN

Domenica 15.00 TORINO – LAZIO SKY

Domenica 18.00 SAMPDORIA – JUVENTUS DAZN

Domenica 20.30 ATALANTA – SASSUOLO SKY

Domenica 20.30 BOLOGNA – NAPOLI (*) SKY

Domenica 20.30 CAGLIARI – UDINESE SKY

Domenica 20.30 FIORENTINA – GENOA SKY

Domenica 20.30 INTER – EMPOLI SKY

Domenica 20.30 ROMA – PARMA SKY

Domenica 20.30 SPAL – MILAN DAZN

(*) nel caso in cui, all’esito della gara LAZIO – BOLOGNA valida per la 37ª giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara BOLOGNA – NAPOLI si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30