Roma-Parma, le probabili formazioni: De Rossi in dal 1′. Cancelli aperti all’Olimpico – LIVE

Ultima recita della stagione per la Roma. Allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Parma nella 38esima giornata di campionato che sancisce la fine di una stagione da incubo per certi versi, senza la qualificazione in Champions League (ci vorrebbe qualcosa in più di un miracolo). Soprattutto, però, sarà il giorno dell’addio di Daniele De Rossi: la sua lunga corsa si fermerà alla 616esima partita con questa maglia. Dopo le polemiche e gli attacchi alla società, in questi ultimi giorni la capitale è stata tappezzata di striscioni celebrativi per l’ultima bandiera romanista. Il numero 16 questa sera dovrebbe partire dall’inizio in quella che sarà anche l’ultima di Claudio Ranieri: al suo fianco ci sarà Cristante nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico testaccino. Difesa titolare con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov davanti a Mirante mentre in attacco Dzeko agirà come unica punta, forse anche lui per l’ultima volta con la Roma. Dietro il bosniaco Under (con Kluivert che lo insidia), Pellegrini ed El Shaarawy. Fischio d’inizio alle 20.30, i giallorossi scenderanno in campo con la nuova maglia, che avrà applicata una patch celebrativa dedicata a De Rossi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-PARMA

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Olsen, Karsdorp, Jesus, Santon, Marcano, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Schick, Perotti, Kluivert, Riccardi

Allenatore: Claudio Ranieri

PARMA CALCIO (5-3-2): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Kucka, Barillà; Ceravolo, Sprocati.

A disposizione: Sepe, Brazao, Dimarco, Biabiany, Diakhate, Scozzarella, Machin, Grassi, Stulac, Gervinho

Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Assistenti: Marrazzo e Posado

IV Uomo: Pairetto

VAR: Maresca

AVAR: Paganessi

IL LIVE DEL PREGARA

Ore 18.04 – Sono stati ufficialmente aperti i cancelli dello Stadio Olimpico: i tifosi giallorossi possono cominciare a riempire gli spalti.