Niente gol per Lorenzo Pellegrini. Ieri sera la prima rete della sfida tra Roma e Parma era stata assegnata al centrocampista giallorossa, ma oggi la Lega Serie A ha deciso di cambiare decisione, togliendo il gol al numero 7 e assegnando l’autorete a Gagliolo. Evidentemente, il tiro di Pellegrini non era diretto nello specchio della porta, mentre la deviazione del difensore gialloblù è stata decisiva per spedire il pallone in rete.