Roma-Parma, il web gialloblu: “Vittoria possibile, roviniamo la festa a De Rossi”

Sorrisi, sogni e speranze. Sui social le foto che ritraggono i giocatori del Parma fanno il pieno di like e grandi desideri: “Roviniamo la festa a De Rossi”. Il web gialloblu scende all’Olimpico alla fine di una stagione vissuta sul filo del rasoio, con la salvezza già archiviata è tempo di pensare a un po’ di gloria: “Sono la nostra bestia nera, è ora di sfatare questo tabù”.

Aprile 1997, una vita fa che coincide con l’unico successo del Parma in casa romanista: “Direi che è arrivato il momento di vincere”. La tranquillità in classifica fa rima con ambizione, nonostante la posta in palio valga qualcosa solo per i giallorossi, i tifosi emiliani cercano di non accontentarsi del ruolo di semplice comparsa: “Scendiamo in campo senza pensieri. I ragazzi devono divertirsi e giocare a pallone. Magari così può uscire un risultato a sorpresa”.

Il saluto al campionato fa da sfondo all’addio di Daniele De Rossi ai colori di tutta una vita: “Roviniamogli la festa con una vittoria. Per i romanisti sarà una giornata particolare ma noi ne vogliamo approfittare giocando liberi da ogni pressione. Andiamo a vincere, possiamo ancora arrivare decimi”.

Finale con chi prova a immaginare una serata dallo svolgimento più che scontato: “Credo che il gol di De Rossi non sia nemmeno quotato. Prepariamoci a una sconfitta pesante, meno male che non abbiamo nulla da perdere”.