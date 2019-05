Roma-Parma, i venticinque convocati di Claudio Ranieri

Continua a prepararsi la Roma di Mister Ranieri in attesa della sfida che si disputerà domani sera alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico. L’ultimo ballo con l’abito giallorosso per lo stesso allenatore e per Daniele De Rossi. Questa la lista dei convocati per la gara con i gialloblu:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy, Riccardi.