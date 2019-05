Roma-Parma, giallorossi in campo con una maglia celebrativa per De Rossi – VIDEO

Non sarà una serata come le altre. Roma-Parma sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa addosso. Lo Stadio Olimpico sarà vestito a festa per onorare il simbolo di un popolo, che per 18 anni ha onorato questi colori fino a diventarne il capitano. Sarà però anche una sera di prime volte, visto che contro i ducali esordirà la nuova maglia della Roma, quella che verrà utilizzata per le gare interne della prossima stagione. Non solo, perché ogni divisa riporterà una patch speciale raffigurante proprio Daniele De Rossi, ben distinguibile dal numero 16 sulle spalle. Un’effigie stilizzata che celebra il capitano della Roma alla sua ultima battaglia, presentata dalla società con un vdeo su Twitter.