Roma-Parma, De Rossi non farà come Totti: non è previsto un discorso di addio ai tifosi

I tifosi hanno già messo in conto le lacrime. Due anni dopo l’addio di Totti, i tifosi si apprestano a salutare anche De Rossi: il capitano ha annunciato ieri la chiusura del suo capitolo in giallorosso per la decisione della società di non rinnovargli il contratto. L’ultimo abbraccio il prossimo 26 maggio (alle 20.30, ma la data e l’ora possono variare) contro il Parma allo stadio Olimpico: come riporta Sky Sport, non è previsto un discorso di addio come fu invece per Francesco Totti. Più probabile che De Rossi acquisti una pagina di giornale per ringraziare tutti i tifosi. Poi è rebus sul prossimo club: il capitano ha ricevuto offerte dall’Italia e dall’estero ma ancora non ha deciso cosa ne sarà del suo futuro.