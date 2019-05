Roma-Parma, dalle 15 al via la vendita dei biglietti per i Distinti Nord Ovest

Roma-Parma si avvicina inesorabilmente e con questa anche il saluto di Daniele De Rossi al suo popolo. L’Olimpico si sta via via riempiendo e come riporta il club sul proprio sito, a partire dalle 15:00 di oggi sarà possibile acquistare i biglietti anche per il settore Distinti Nord Ovest, interamente dedicato ai tifosi giallorossi. Il prezzo dei tagliandi per il settore (ingressi 50/52) sarà di 35 €. Sarà possibile acquistare i biglietti Online, presso tutti gli AS Roma Store e tramite il Call Center AS Roma. NON sarà possibile i biglietti attraverso i canali Tlite e Vivaticket.it