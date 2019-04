Roma, ora la Champions è vicina. Pallotta, idea Mourinho. Il West Ham punta Dzeko

E’ stato un risveglio dolcissimo per la Roma, dopo la grande vittoria in casa della Sampdoria che ha rilanciano i giallorossi nella corsa Champions. Il gol di De Rossi sembra aver riacceso i giocatori, che anche oggi hanno continuato a esultare sui social, ma non solo. Tenerissima anche la gioia della figlia del capitano romanista, Olivia, che guarda il papà in tv. Ha fatto discutere, invece, il botta e risposta tra un tifoso della Roma e Massimo Ferrero: il patron doriano ha risposto su Twitter in maniera decisamente colorita. La squadra di Ranieri intanto tornerà a sudare a Trigoria domani mattina, con il match contro l’Udinese all’Olimpico in programma sabato alle 18. La squadra di Tudor, che dovrà fare a meno di Zeegelar per squalifica, oggi ha superato l’Empoli in uno scontro diretto che può rivelarsi decisivo in ottica salvezza. Un’occasione imperdibile per la Roma: oggi la Lazio ha pareggiato in casa con il Sassuolo, mentre Inter e Atalanta si sono fermate sullo 0-0. Il quarto posto resta distante un solo punto e sabato c’è anche un altro scontro diretto come quello tra i rossoneri e i biancocelesti.

MERCATO – Nel giorno di pausa concesso ai giocatori, al centro dei discorsi giallorossi torna prepotentemente il borsino di ds e allenatore del futuro. Mentre scendono le quotazioni di Petrachi, restano in lizza soprattutto Massara e Campos, uomo mercato del Lille. Per la panchina, invece, il sogno è quello di un tecnico top tra Conte e Sarri, anche se nelle ultime ore sono spuntate le indiscrezioni che portano a un nome suggestivo. Si tratta di Jose Mourinho, che sarebbe stato addirittura contattato da Pallotta. Intanto si intensificano le voci su un possibile ritorno in Premier di Edin Dzeko: sul bosniaco sarebbe forte l’interesse del West Ham, pronto ad accoglierlo con un contratto da circa 9 milioni a stagione. In entrata arrivano notizie interessanti dalla Spagna: la Roma, infatti, starebbe pensando a uno sgarbo a Monchi. I giallorossi avrebbero messo nel mirino la stella del Siviglia, Pablo Sarabia, in scadenza 2020 e con una clausola rescissoria di appena 18 milioni. Infine la crescita di Luca Pellegrini, che con il Cagliari sta crescendo di partita in partita: “Sto cominciando a sentirmi protagonista. Mi sento fondamentale da quando sono a Cagliari e ho iniziato a trovare continuità”, ha detto il terzino di proprietà della Roma.