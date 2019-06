Roma, ora Fonseca è in pole: pronto un blitz in Portogallo

È un sali e scendi continuo. Se nelle scorse ore Mihajlovic sembrava l’uomo prescelto dalla dirigenza della Roma per la panchina della prossima stagione, nelle ultime ore la pista si è raffreddata notevolmente e in testa alle preferenze è balzato Paulo Fonseca. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere della Sera”, non è da escludere un blitz in Portogallo, dove si trova attualmente il tecnico, per convincerlo del progetto giallorosso: è pronto un contratto da circa 2,5 milioni a stagione. E anche il presidente dello Shakhtar nei giorni scorsi ha ammesso: “Ci sono club interessati e fra noi c’è un accordo morale”. Se dovesse scegliere di cambiare aria e andare a Roma, non troverebbe ostacoli dal club ucraino.