Roma: lesione di primo grado per Lorenzo Pellegrini, risentimento muscolare per Olsen – FOTO

Robin Olsen e Lorenzo Pellegrini si sono sottoposti oggi ai controlli strumentali per valutare l’entità dei loro infortuni muscolari. I due giallorossi sono stati a Villa Stuart questa mattina, per capire quando potranno tornare in campo. Impossibile vedere il centrocampista domani contro il Real Madrid: è stata infatti confermata una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. La speranza è riaverlo nel match con il Cagliari, l’8 dicembre prossimo. Solo un risentimento muscolare per Olsen, che resta in dubbio per il match di domani. Mancheranno sicuramente De Rossi e Pastore. Tornerà invece Manolas.