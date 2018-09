Roma, Nzonzi twitta dal ritiro: pioggia di insulti dei tifosi. Il francese cancella il messaggio – FOTO

Non ha scelto proprio il momento migliore Steven Nzonzi per sponsorizzare il suo profilo su Snapchat. Il francese poche ore dopo il brutto ko contro il Bologna, che ha aperto in pieno la crisi giallorossa, ha deciso di pubblicare un tweet durante il ritiro a Trigoria per pubblicizzare il suo profilo social. Un bot? I tifosi a mente fredda lo sperano, ma intanto il francese è stato costretto a cancellare il messaggio per le troppe risposte colorite arrivate suo sul profilo Twitter.