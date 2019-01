Roma, nuovo sponsor in arrivo: sarà sulla manica della maglia dalla prossima stagione

Nuovo sponsor in arrivo per la Roma. Dopo quello raggiunto con Qatar Airways e quello con Hyundai, sulla maglia giallorossa potrebbe presto apparire un nuovo nome. Pallotta – riportano “La Gazzetta dello Sport” e “Il Messaggero” -, potrebbe presto siglare una nuova partnership che finirebbe sulla manica sinistra della maglietta da gara, di cui sono uscite alcune anticipazioni in questi giorni. Se l’operazione dovesse andare in porto, nelle casse del club entrerebbero una dozzina di milioni di euro, una cifra maggiore di quella percepita per il “back sponsor” dalla casa automobilistica coreana (circa 10 milioni per tre anni).