Roma, nuovo accordo: “Facile Ristrutturare” diventa technical partner

La Roma annuncia un nuovo accordo di partnership. L’azienda “Facile Ristrutturare”, leader nelle ristrutturazioni chiavi in mano in Italia, diventa technical partner per questa e per la prossima stagione. Ecco il comunicato:

Facile Ristrutturare scende in campo per le stagioni 2018-19 e 2019-20 al fianco della AS Roma come Technical Partner ufficiale.

Azienda Leader nelle ristrutturazioni Chiavi in Mano in Italia, con oltre 50 sedi e 700 architetti affiliati, Facile Ristrutturare, già Sleeve Top Sponsor della Lega B per lo stesso biennio, ha da sempre a cuore l’evoluzione e la dinamica rivalorizzazione del territorio, oltre che la promozione e la sperimentazione di iniziative e collaborazioni in ambito sportivo, tra cui spiccano la ristrutturazione dell’impianto sportivo dello Stadio Tardini del Parma Calcio e il restyling della sede ufficiale dell’Hellas Verona.

La partnership con la AS Roma si inserisce in un tenace percorso di innovazione dell’impianto di Trigoria, per il quale Facile Ristrutturare sta intraprendendo un radicale percorso di ristrutturazione e restyling a tutto tondo.

L’approccio innovativo e visionario, che accomuna Facile Ristrutturare e l’AS Roma, si unisce alla volontà di entrambi i brand di rappresentare un incubatore di giovani talenti per i palcoscenici di primo livello sia nel calcio sia nel mondo dell’Architettura e dell’Interior Design.

La capillarità sul territorio dei 50 Store di Facile Ristrutturare riflette inoltre strategicamente la disposizione dei tifosi sulla penisola, rappresentando così per fan e clienti un punto di riferimento in ogni regione italiana dove è acceso lo spirito calcistico.

Inseguire le vittorie su ogni campo, sia esso da calcio o un ambiente da ristrutturare, è il fine sia di Facile Ristrutturare sia dell’AS Roma, aziende capaci di rivoluzionare e lasciare il segno in due ricchi settori dell’Italia contemporanea in continua crescita ed evoluzione.